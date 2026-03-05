内野航太郎が神戸に期限付き移籍で加入ヴィッセル神戸は3月5日、デンマーク1部のブレンビーIFよりFW内野航太郎が期限付き移籍で加入することを発表した。世代別の日本代表でも活躍をしたストライカーの加入が「急すぎてびっくり」「ホントに来た」など注目を集めている。現在21歳の内野は神奈川県出身で、横浜F・マリノスの下部組織を経て筑波大学に進学。筑波大学の卒業を待たずに、2025年の7月にブレンビーIFへ加入し、デン