◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）追い切り、３月５日・美浦トレセンパワフルな馬体を躍らせた。ライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）が上昇ムードだ。２週連続で佐々木大輔騎手がまたがり、美浦・Ｗコースでオペラプラージュ（５歳３勝クラス）を半馬身追走。道中はリズム重視で集中力は十分。最後の直