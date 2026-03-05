ＢＳ―ＴＢＳは５日、都内で「春の番組改編説明会」を行った。この日の進行を務めた日比麻音子アナウンサーが出演する「おんな酒場放浪記」の放送時間が金曜・午後１１時から土曜・午後１０時２４分からに移動することが決定。コンテンツ編成局編成課長村田智啓氏から仕事の増加による負担を心配されたが、日比アナは「ロケが増えることが確定していまして、もう春が楽しみでならない」。先日までミラノ・コルティナ冬季五輪の