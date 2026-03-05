【新華社北京3月5日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は5日午後、自らが所属する第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議江蘇省代表団の討議に参加した。