ロックバンド「KANA-BOON」が5日、公式Xを更新。47都道府県TOUR「CRITICAL HIT PARADE」宮崎LAZARUS公演のグッズ販売中止を知らせた。「平素より、KANA-BOONを応援していただき誠にありがとうございます」と書き出して「この度、3月5日(木)の47都道府県TOUR『CRITICAL HIT PARADE』宮崎LAZARUS公演にて販売予定のグッズにつきまして、運送会社の配送遅延により会場での販売ができない状況となりました」と報告。「つきまして