東京地裁＝東京・霞が関高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」を巡り、所有者から預かった腕時計を横領したとして、業務上横領の罪に問われた運営会社「合同会社ネオリバース」（大阪市）の元代表社員福原敬済被告（44）は5日、東京地裁の初公判で「おおむね間違いない」と起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、実際にサービス利用者に貸し出したのは預かった時計のうち数％にとどまったと指摘。事務所の賃料など