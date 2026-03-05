千葉県警によると、同県茂原市で4日に住宅が全焼し、刃物のようなものが刺さった女性の遺体が見つかった現場で5日、男性の遺体も見つかった。この家に住む80代女性と60代男性と連絡が取れておらず、身元確認を進め状況を調べる。