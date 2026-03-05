フットサルの男女Fリーグは5日、都内で25―26年の年間表彰式を行い、名古屋の清水和也が最優秀選手（MVP）賞を初受賞した。2年連続の得点王に輝き、2年ぶり17度目の優勝に大きく貢献。日本代表の29歳は「シーズンを最高の形で締めくくれたことに非常に満足している」と感慨を込めた。サッカー元日本代表で、Fリーグを統括する日本フットサルトップリーグの松井大輔理事長は「今シーズンもフットサルならではのスピード、テクニ