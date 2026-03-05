BS―TBSが5日、東京・赤坂の同局で4月期改編説明会を行い、4月から新加入する「報道1930」（月〜金曜後7・30）のサブキャスター2人を発表した。RKB毎日放送の橋本由紀アナウンサーが水曜に、SBSテレビの堀葵衣アナが金曜に出演する。昨年4月に初めて系列局のアナウンサー起用が行われた同番組。今年4月からも新たな系列局のアナウンサー2人が新しい風を吹き込む。月曜出演の斉藤初音アナ（CBCテレビ）は引き続き出演するが、他