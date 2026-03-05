「府中市長杯」（５日、平和島）重木輝彦（３８）＝兵庫・１０４期・Ａ１＝が５日の準優１１Ｒで２着を確保。４カドから１周１Ｍは果敢に握って優出切符を獲得した。仕上がりに関しては「行き足から伸びはいいですね。負ける感じはないし上位だと思います。板が付いて重さはあるけど、出足とターン回りも悪くない。重いなりに進んでいます。スタートも勘通りに行けた」と納得の表情だった。３号艇で登場する６日の優勝戦を見