イラン革命防衛隊は5日、ペルシャ湾でアメリカのタンカーにミサイル攻撃を行ったと発表しました。イランのタスニム通信はイラン革命防衛隊が5日、ペルシャ湾北部でアメリカ船籍の石油タンカーにミサイル攻撃を行い、炎上したと報じました。革命防衛隊は「アメリカ、イスラエルのほかそれを支持する国の船のホルムズ海峡の通過を許さず、攻撃すると警告してきた」と声明を出しました。実際に石油タンカーが攻撃を受けたかは分かって