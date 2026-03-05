数年おきに繰り返されているクマの大量出没。県は、対策としてこの春、捕獲の強化に乗り出します。東北、そして秋田のクマは生息数が増加し“超高密度”になっていると指摘する専門家がいます。私たちの暮らしを守る対策とは。 ■東北で進むクマの“超高密度” 大西尚樹さん「今はもう本当にクマの生息圏と人間の生活圏がくっついてしまっている。もしくは地域によっては被ってしまっている」「（3年前に）2,000頭（以上）を駆除