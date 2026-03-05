去年12月に生まれたホッキョクグマの赤ちゃんについて、男鹿水族館GAOは、今月14日から名前を募集すると発表しました。GAOの館内での投票を経て、決まった名前は来月25日に発表される予定です。男鹿水族館GAOのホッキョクグマのオスの赤ちゃんは、4日で生後3か月を迎えました。春以降の一般公開を目指して、少しずつ、水に慣れるトレーニングに取り組んでいます。飼育員が置いた水の入った桶に興味津々ですが…。まだ早いと