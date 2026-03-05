横手市の県立衛生看護学院で卒業式が行われ、56人が学び舎を巣立ちました。少子高齢化が進む中、地域医療を支える新たな担い手として一歩を踏み出します。JR横手駅近くにある県立衛生看護学院。今年は保健科、助産科、それに看護科の3つの学科からあわせて56人が卒業します。県立衛生看護学院新号和政学院長「誰もが住み慣れた地域で自分らしく健康で安全安心に暮らせる社会の実現は、喫緊の課題であり、保健・医療福祉サー