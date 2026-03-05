レアル・マドリードのブラジル代表FWロドリゴは、ラ・リーガ第26節ヘタフェ戦で約1カ月ぶりに戦列に復帰。しかしその試合で膝を負傷し、右膝の前十字靭帯断裂と半月板断裂の診断が下された。W杯まであと3カ月と少し。しかしロドリゴの負った大怪我は全治10カ月以上とみられ、大会出場は絶望的となっている。この負傷を受けて、ブラジル代表が代替のアタッカーに誰を呼ぶべきか「ファンの間で大きな議論になっている」と『MARCA』が