ドルトムントに所属するドイツ代表FWカリム・アデイェミ（24）は依然として夏の去就が不透明だという。2022年夏よりドルトムントでプレイするアデイェミは爆発的なスピードを武器としたアタッカーで、昨シーズンは公式戦41試合に出場し12ゴール11アシストを記録している。ここ最近は移籍市場が開くたびにビッグクラブとの関係が噂されてきた同選手。今シーズンもここまで公式戦33試合で8ゴール5アシストを記録しているが、途中出場