イギリス国防省は2026年3月3日、ヨルダン上空で不審なドローンをF-35B「ライトニング II」が撃墜したと発表しました。【動画】おお、飛行中の機体が一瞬で…これが、F-35Bの実戦初戦果の瞬間です発表によると、キプロスのアクロティリ空軍基地を拠点とするイギリス空軍のF-35B戦闘機が警戒飛行中に不審なドローンを発見し、撃墜したとのことです。この撃墜は、イギリス軍が保有するF-35Bによる実戦での初の戦果となります。