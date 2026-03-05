5日夕方、山口市の中心部で軽自動車が会社事務所に突っ込む事故がありました。現場は、山口市米屋町、山口駅と中心商店街を結ぶ駅通り沿いの事務所です。山口警察署によりますと、軽乗用車には高齢女性が乗っていて女性の軽傷の見込みだということです。 近所の人は「にぶい揺れというか衝撃がきた、爆発音みたいな大きい音がして、近くかなと思って外をのぞくとこういう状況だった」などと話しています。