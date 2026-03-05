▼静岡県（静岡地方気象台）【中部】くもり後一時雨【西部】くもり後一時雨【東部】晴れ後くもり【伊豆】晴れ後くもり▼愛知県（名古屋地方気象台）【西部】くもり後一時雨【東部】くもり後一時雨▼岐阜県（岐阜地方気象台）【美濃地方】晴れ後一時雨【飛騨地方】くもり後一時雨▼三重県（津地方気象台）【北中部】くもり後一時雨【南部】くもり後一時雨