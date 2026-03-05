ブラジルのスポーツメディア「Ｒ７エスポルチス」は４日、「Ｗ杯を欠場するロドリゴ（Ｒマドリード）の代役はネイマールしかいない。体調が万全であることが唯一の条件だ」と報じた。ロドリゴは、今月２日に行なわれたスペイン１部リーグの試合で前十字靭帯を断裂し、外側半月板も損傷。全治１０か月前後とみられ、今年６月の北中米Ｗ杯には出場できない。国内他メディアからも、現在ブラジルのサントスでプレーするクラッキ（