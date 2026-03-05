◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第1日（2026年3月5日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）今季開幕戦の第1ラウンドが行われ、ツアー1勝の永井花奈（28＝ServiceNow）が5アンダー67をマークし単独首位に立った。ツアー5勝の川崎春花（22＝村田製作所）が4アンダー68で1打差の2位につけた。ルーキーの藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）、ツアー22勝の鈴木愛（31＝セールスフォース）ら6人が3アンダ