◆オープン戦ＤｅＮＡ９―７中日（５日・横浜）中日は守備が乱れ、ＤｅＮＡに連敗した。４―４の５回無死一塁で山本の遊ゴロは併殺を狙える打球だったが、ドラフト５位・新保茉良内野手（東北福祉大）が後逸して一、三塁とピンチが拡大。続く九鬼の平凡な三ゴロで樋口正修内野手も失策を犯し、勝ち越し点を献上した。この回に登板した福田幸之介投手は自責０で４失点。開幕投手に内定している先発の柳裕也投手は通達されてから