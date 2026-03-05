毎日新聞社と日本高野連は５日、今月１９日から開幕する第９８回選抜高等学校野球大会において、部員、指導者、審判委員など大会関係者をインターネット上の誹謗（ひぼう）中傷や差別的言動から守り、実態把握を目的として、新たにモニタリングに取り組むことを発表した。高校生年代の部員達にとって、ＳＮＳ上での誹謗（ひぼう）中傷などは心身に深刻な影響を与え、安全なプレー環境を確保できないことのみならず、日常生活に