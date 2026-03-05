元中日、阪神で日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）が5日、MBS「よんチャンTV」（月〜金曜後3・40）に生出演。6日に台湾との初戦を控えるWBC日本代表・侍ジャパンのスタメンを予想した。福留氏が番組内で披露した台湾戦予想スタメンは、「1番・DH」大谷翔平、「2番・右翼」近藤健介、「3番・中堅」鈴木誠也、「4番・三塁」岡本和真、「5番・左翼」吉田正尚、「6番・一塁」村上宗隆、「7番・二塁」牧秀悟、「8番・遊撃」