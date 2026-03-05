◆オープン戦楽天０―１ロッテ（５日・静岡）楽天の４年目右腕・荘司康誠投手が先発で５回を投げて被安打６の１失点。開幕投手へアピールした。最速１５１キロの速球にスプリットをまじえて、対外試合３試合目で最長となる５回を投げて１失点。先頭打者の出塁は許さず試合を作った。「先頭を出さなかったので大崩れしなかった。何とか要所を締めてというか、最少失点で抑えられたので」と淡々と振り返った。ここまでで最多の