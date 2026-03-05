記者会見する東電柏崎刈羽原発の伊能政雄第2運転管理部長＝5日午後、新潟県刈羽村東京電力は5日、再稼働した柏崎刈羽原発6号機（新潟県）について、作業状況の記者説明会を開いた。同原発の伊能政雄第2運転管理部長は、18日に営業運転へ移行することを前提とし「安全最優先で、いま一度気を引き締めたい。不具合が発生すれば、関係者で議論して一つ一つ慎重に進める」と述べた。6号機は発電機と原子炉を止めて設備に異常が出て