第1日、11番でティーショットを放つ永井花奈。5アンダーで首位＝琉球GCダイキン・オーキッド・レディース第1日（5日・沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）日本女子ツアーの今季開幕戦。2017年以来の2勝目を目指す永井花奈が7バーディー、2ボギーの67で回り単独首位発進した。1打差の2位に川崎春花が続いた。69の3位に鈴木愛、藤田さいき、岡山絵里、ささきしょうこ、藤本愛菜、高橋しずくの6人が並んだ。大会3連覇を狙う岩井千