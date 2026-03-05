女優・のん（32）が5日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「1910年築の本社に設けられた『BAI Biblioteca e Archivio d’Impresa（ビブリオテーカ・エ・アルキーヴィオ・ディ・インプレーザ）』」と書きだしたのん。デザイン性のあるベージュのスーツでスタイリッシュな姿を披露した。「デザインのインスピレーションを刺激する為のアーカイヴ達。クリエイティブに溢れた感動的な空」と説明。「一