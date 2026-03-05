関節技の鬼藤原喜明のプロレス人生（９）（連載８：「プロレスの神様」カール・ゴッチのすごさアメリカでの直接指導が「関節技の鬼」のベースを作った＞＞）プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第９回