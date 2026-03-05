ミルクが主役の新ジャンルカフェが吉祥寺に誕生 JR吉祥寺駅から中道通りにかけて約7分ほど歩いたところにある商業施設「NAKAMICHI GARDEN」。ここの1階、通り沿いにあるガラス張りのお店が、2025年12月にオープンしたばかりのカフェ「Shiroノmono（しろのもの）」です。 オハヨー乳業が開業した「Shiroノmono」は、看板のすぐ下のメッセージ「ミルク味わうカフェ」の通り、“ミルク”のおいしさをたっぷり楽しめる場所です。私たち