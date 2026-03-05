ナポリはどんな街？1890年完成のガレリア・ウンベルト1世は近代ナポリ建築の象徴。十字型の交差部にそびえる高さ58mのガラスドームが印象的。内部にはブティックや書店、カフェが並ぶイタリア南部カンパニア州の州都ナポリ。紀元前470年にギリシア人が築いたこの街は、古代ローマ時代から重要な港として発展しました。中世には地中海貿易を担う都市として繁栄し、ナポリ王国、のちに両シチリア王国の都として栄華を極めます。 1861