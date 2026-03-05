【モデルプレス＝2026/03/05】3月5日、都内にて「『ONE PIECE』シーズン2」（Netflixにて3月10日より世界独占配信）来日記者会見が行われ、俳優の新田真剣佑、イニャキ・ゴドイ、エミリー・ラッド、ジェイコブ・ロメロ、タズ・スカイラーが出席した。【写真】新田真剣佑「ONE PIECE」ゾロ役、忠実再現◆Netflixシリーズ ドラマ「ONE PIECE」「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎氏による日本を代表