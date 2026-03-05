しまじろうのカフェ「Cafe & Shimajiro」が期間限定オープン！実は2028年で40周年を迎えるしまじろう。それをきっかけに子どもだけでなく大人にも寄り添う「＆しまじろう」という新ブランドができました！今回はそんな「＆しまじろう」の世界観を一足早く楽しめるコラボカフェ「Cafe & Shimajiro」が登場。親子での時間はもちろん大人同士やひとりの時間でも、温かく、やさしいひとときが過ごせるようになっています。原宿