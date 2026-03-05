林芳正総務大臣（65）が、2026年3月3日にXを更新。若かりし頃の写真を公開した。「憧れて髪型も真似していました」林氏はXで、「私が学生時代、ザ・ビートルズのポール・マッカートニーに特に憧れていた頃の写真が出てきました。憧れて髪型も真似していました」と投稿。ギターを弾く、若かりし頃の自身の写真を公開した。Xユーザーからは「かっこいいですね！」「めっちゃイケメン」「カッコイイ。ブリティッシュROCKが似合う感じ