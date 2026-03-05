セントレアの熊本便が1年ぶりに復活します。5日、FDAの本田俊介社長らが東海テレビ本社を訪れ、今月から運航を始める中部国際空港と阿蘇くまもと空港を結ぶJALとの共同運航便をPRしました。中部空港の熊本便は、去年ANAが撤退し、なくなっていましたが、主に半導体の分野で愛知のメーカーなどのビジネス需要が高いことを受け、新たに設けたということです。フジドリームエアラインズの本田俊介社長：「狙