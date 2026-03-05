米沢市内の20代女性から現金や電子マネー計約218万円をだまし取ったとして、愛知県出身で住所不定の無職の男が詐欺の疑いで逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは愛知県豊川市出身、住所不定の無職、小林亮太容疑者（24）です。警察によりますと、小林容疑者は去年7月31日から8月31日までの間、当時米沢市内に住んでいた20代の女性に対し、スマートフォンを通じて「友人がヤミ金の保証人になってしまった」「