■ダイキンオーキッドレディス1日目（5日、沖縄・琉球ゴルフ倶楽部、6610ヤード、パー72）【写真を見る】女子ゴルフ国内開幕戦 3連覇狙う岩井千怜「風でアイアンのチョイスが…」3打差9位タイ、永井花奈が5アンダーで首位国内女子ツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスが琉球ゴルフ倶楽部で行われて、3連覇を狙う岩井千怜（23、Honda）は3バーディ1ボギーのトータル2アンダーの9位タイ。25年年間女王の佐久間朱莉（23、大東建