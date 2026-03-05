札幌・ススキノで2023年に起きた男性殺害、頭部切断事件で、札幌高検は5日、娘の田村瑠奈被告（32）＝殺人や死体遺棄などの罪で起訴＝を手助けした罪に問われた、母親で無職浩子被告（63）を懲役6月、執行猶予2年とした札幌高裁判決を不服として、最高裁に上告した。弁護側も先月上告している。先月の高裁判決は、死体遺棄ほう助罪などの成立を認めて懲役1年2月、執行猶予3年とした一審札幌地裁判決を破棄し、死体損壊ほう助罪