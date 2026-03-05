広島県庁で横田美香知事（右）に要請書を手渡す県被団協の箕牧智之理事長＝5日午後広島県原爆被害者団体協議会（県被団協）の箕牧智之理事長は5日、横田美香知事と県庁で面会し、非核三原則の堅持・法制化を政府と国会に働きかけるよう要請した。原水爆禁止広島県協議会（県原水禁）と連名の要請書で「高市早苗内閣が三原則見直しを検討していると報道されている。法制化を求めてきた被団協に『国是であり法制化の必要なし』と