BS―TBSの4月期改編説明会が5日、東京・赤坂の同局で行われ、お笑いタレント・永野（51）の冠番組「永野映画CHANNEL」（4月5日スタート、日曜後10・00）が新たに始まることが発表された。永野が愛してやまない名作を独自の視点で徹底解説していく2時番組。取り上げるラインアップは、スタッフとの議論で決定される。VTRで登場した永野は「まだ言えないけど、かなり時間をかけてセレクトしている」と自信をのぞかせた。こだわり