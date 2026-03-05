対談する陸上男子マラソンの大迫傑（左）と鈴木健吾＝5日、神戸市陸上男子マラソンの日本記録を持つ大迫傑（リーニン）と、前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）が5日、神戸市の百貨店でのイベントで対談した。2人で日本勢トップを争った1日の東京マラソンについて、大迫は「ファンの方は盛り上がっているのではと思いながら走っていた」、鈴木は「最後まで競り合えて光栄だった」と振り返った。金製品の展示販売会に合わ