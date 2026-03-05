沖縄県読谷村のアパートで去年5月、生後およそ1か月の娘を殺害したとして21歳の夫婦が逮捕されました。殺人の疑いで5日に逮捕されたのは、読谷村のアルバイト・新垣龍樹容疑者と妻で介護助手・鈴々捺容疑者です。警察によりますと、2人は去年5月、当時住んでいた読谷村内のアパートの一室で、娘で生後およそ1か月の優乃愛ちゃんの頭に強い衝撃を与えるなどして、殺害した疑いが持たれています。発生当時、父親の龍樹容疑者が119番