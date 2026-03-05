◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国―チェコ（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に東京ドームで開幕。初戦でチェコ代表と対戦する韓国代表の4番・安賢民（アン・ヒョンミン）が試合前の公式会見に出席。22歳の若き主砲は、初めて出場するWBCへの思い、自身のこれまでの道のりを語った。「4勝をしよう！」「ベスト4を目指している」。22歳とは思えない落ち着きで大会への意気込みを語っ