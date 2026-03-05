死去した大塚耕平元参院議員を追悼し、黙とうする国民民主党の玉木代表（右端）ら＝5日午後、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は5日、国会内で開いた党会合で、2日死去した大塚耕平元参院議員と共に旧国民民主を結党した当時を振り返り、悼んだ。「本当に理想だと思う政党を一からつくろうと考え、悩んだ。実は大塚さんが決めた政党名だ」と明かした。「大塚さんに誇れる政党にし、必ず政権を担おう」と訴えた。古川元久国対委