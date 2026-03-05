だれでも自由に弾くことができるストリートピアノが期間限定で秋田市にお目見えしました。5日はオープニングイベントが開かれ、プロのピアニストによる演奏が披露されました。イオンモール秋田に設置されたのはカラフルなペイントが目を引くヤマハのストリートピアノ、ラブピアノです。ヤマハはピアノを身近に感じてほしいと2017年からストリートピアノの貸し出しを行っていて、5日、県内に初めてお