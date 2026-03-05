「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。2月27日(金)の放送から、「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバック！【動画】大地主の屋敷に眠る引き出しの奥にまさかのお宝が！リポーターの賀屋壮也（かが屋）がやって来たのは、北海道・美唄。石炭で栄えたこの街の歴史ある名家の屋敷に、開かずの金庫が眠っています。依頼主は「美唄市郷土資料館」学芸員の杉浦さん。美唄は大正から昭和にかけて数多くの