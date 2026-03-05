岡山市東区に「天満屋ハピーズ西大寺店」がオープンしました。今年の秋に開業する天満屋ストアとしては初となる複合施設の核店舗となります。 【画像をみる】天満屋ハピーズ西大寺店の店内 岡山市東区西大寺南にオープンした「天満屋ハピーズ西大寺店」は、おととし（2024年）閉店した「天満屋ハピータウン西大寺店」を建て替えたものです。オープンの初日から多くの買い物客でにぎわ