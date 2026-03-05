飲食店を2軒はしごして、酒気帯びで自転車を運転した愛知県豊田市の職員が5日、懲戒処分を受けました。豊田市によりますと、企画政策部の男性職員(28)は去年10月、友人と市内の飲食店を2軒はしごし、ビール2杯と酎ハイ4杯を飲んだあと、自転車を運転したということです。警察が男性職員を発見し、呼気からは基準値を超えるアルコールが検出され、男性職員は先月、罰金10万円の略式命令を受けていました。市の