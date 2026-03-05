【ソウル竹次稔】韓国の人気音楽グループBTSが21日夜、ソウル中心部の光化門広場で行う復帰公演で、ソウル市や警察が雑踏対策など警戒を強めている。最大26万人のファンが国内外から集まるとの予測があり、安全対策のほか、観覧場所を確保するための野宿や高額チケットの詐欺対策などにも追われている。BTSは午後8時から約1時間の予定で、光化門広場北側に設けられたステージで公演する。事前予約を受け付けた観覧席は約1万5千