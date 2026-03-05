せんべいなどを製造販売する「もち吉」（福岡県直方市下境）の新たな複合施設「もちだんご村もち吉工場直売所」（同）が5日、市内にオープンした。限定商品や精米したての米が購入できる販売エリアと、できたての餅や豆腐が味わえる飲食エリアを備えた。初日から大勢の客でにぎわった。